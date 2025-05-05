Çorum'dan aranan 2 kişi yakalandı

Ulukavak Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile kasten yaralama suçundan 10 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü F.G. yakalandı.

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