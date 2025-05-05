Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da soluk borusuna şekerleme kaçan çocuk hastanede vefat etti

        Çorum'da soluk borusuna şekerleme kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da soluk borusuna şekerleme kaçan çocuk hastanede vefat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da soluk borusuna şekerleme kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde, evde şekerleme yerken S.İ'nin (2) rahatsızlandığını fark eden ailesi, çocuğu Hasan Paşa Semt Polikliniği'ne götürdü.

        Burada ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Soluk borusuna şekerleme kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Çorum'dan aranan 2 kişi yakalandı
        Çorum'dan aranan 2 kişi yakalandı
        Pirinciyle ünlü Osmancık'ta üreticilere 5 ton çeltik tohumu dağıtıldı
        Pirinciyle ünlü Osmancık'ta üreticilere 5 ton çeltik tohumu dağıtıldı
        Çorum'da traktör altında kalan sürücü öldü
        Çorum'da traktör altında kalan sürücü öldü
        Çorum'da kaza: 4 yaralı
        Çorum'da kaza: 4 yaralı
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından