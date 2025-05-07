Çorum'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Çorum'da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.
Çorum’da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.
Azerbaycan uyruklu E.K.J. (39) idaresindeki 77- XA 457 plakalı deterjan yüklü tır, Çorum-Samsun kara yolunun Ahmediye köyü yakınlarında çelik bariyere çarpıp yol kenarına çıktı.
Sürücünün yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, hasar gören tırın dorsesindeki malzeme de yol kenarına saçıldı.
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