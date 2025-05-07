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        Çorum'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Çorum'da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:56
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        Çorum'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.

        Azerbaycan uyruklu E.K.J. (39) idaresindeki 77- XA 457 plakalı deterjan yüklü tır, Çorum-Samsun kara yolunun Ahmediye köyü yakınlarında çelik bariyere çarpıp yol kenarına çıktı.

        Sürücünün yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada, hasar gören tırın dorsesindeki malzeme de yol kenarına saçıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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