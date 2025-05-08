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        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 07:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:06
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        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Ö.F.B. idaresindeki 19 AFJ 362 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Atalay Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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