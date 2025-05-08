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        Kargı'da öğrenci ve veliler açık havada kitap okudu

        Kargı Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler ve veliler kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:40
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        Kargı'da öğrenci ve veliler açık havada kitap okudu
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        Kargı Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler ve veliler kitap okudu.

        Okul müdürlüğünce öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Ailemle Kitap Okuyorum Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenci, veli ve öğretmenler, açık havada kitap okudu.

        Okul Müdürü Kenan Yıldız, AA muhabirine, kitap okumanın küçük yaşlarda kazanılması gereken önemli bir alışkanlık olduğunu söyledi.

        Ailelerin de bu sürece katılması gerektiğini belirten Yıldız, "Ailelerin bu sürece verdiği destek, çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynuyor. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan etkinlik, hem okuma sevgisini pekiştirdi, hem de okul aile iş birliğini güçlendirdi. Etkinliğe katkı sunan tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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