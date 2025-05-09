İskilip'te özel bireyler için şenlik düzenlendi

Polat, şenliği gelecek yıllarda da sürdürerek içeriğini daha zengin hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, etkinlikte bir araya geldiği özel bireylerle sohbet etti.

İskilip Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sakarya İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen şenlik programında özel bireyler ve aileleri spor ve sanat içerikli etkinlikler yaptı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler ve aileleri şenlikte bir araya geldi.

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