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        İskilip'te özel bireyler için şenlik düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler ve aileleri şenlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:16
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        İskilip'te özel bireyler için şenlik düzenlendi
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        Çorum'un İskilip ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler ve aileleri şenlikte bir araya geldi.

        İskilip Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sakarya İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen şenlik programında özel bireyler ve aileleri spor ve sanat içerikli etkinlikler yaptı.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, etkinlikte bir araya geldiği özel bireylerle sohbet etti.

        Polat, şenliği gelecek yıllarda da sürdürerek içeriğini daha zengin hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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