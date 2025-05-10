Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bahabey Caddesi'nde, Emirhan S. ve Samet Y. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Mehmet Can E. tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Can E. ve Emirhan S. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, Samet Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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