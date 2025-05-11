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        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:21
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        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kentte ikindi saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Osmancık ilçesinde ise dolu etkili oldu.

        Dolu yağışı nedeniyle Osmancık'ın bazı köylerinde ekili arazilerde zarar oluştu.

        Yağışın ardından Osmancık Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        Ekipler, yağış nedeniyle oluşan su birikintilerini tahliye ederken, tıkanan rögarları açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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