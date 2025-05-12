Kargı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Atatürk İlkokulu tarafından organize edilen programda, Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliği ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

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