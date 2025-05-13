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        Çorum'da izinsiz balık avına karşı denetimler sürüyor

        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde izinsiz balık avında kullanıldığı değerlendirilen 800 metre balık ağına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:04
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        Çorum'da izinsiz balık avına karşı denetimler sürüyor
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        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde izinsiz balık avında kullanıldığı değerlendirilen 800 metre balık ağına el konuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte su ürünlerini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla denetimler artırıldı.

        Bu kapsamda Kargı ve Osmancık ilçelerindeki sulak alanlarda yapılan denetimlerde, izinsiz balık avında kullanıldığı değerlendirilen 800 metre ağ ele geçirildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan ağ, imha edilmek üzere kurum merkezine götürüldü.

        Denetimlerin süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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