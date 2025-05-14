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        Çorum'da 1 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:18
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        Çorum'da 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde Mutlu C. ve Satılmış K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada Satılmış K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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