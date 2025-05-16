Bayat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Bayat İlçe Müftülüğü ve Bayat Belediyesince düzenlenen törenin ardından 38 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

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