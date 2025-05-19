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        Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

        Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:40
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        Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
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        Çorum'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kargı İlçe Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Oğuzhan Akman ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Gümüş 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe Stadı'nda devam eden törende, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Etkinlikler kapsamında, köy ve mahalle muhtar azaları tarafından oluşturulan takımlar arasında halat çekme yarışması yaptı.

        Altı muhtarlığın yarıştığı halat çekme yarışmasını Karadonlu Mahallesi muhtarlığı kazandı.

        Törende, Kaymakam Tayfun Yılmaz ile Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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