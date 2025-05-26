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        Çorum'da komşuların kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da komşular arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:06
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        Çorum'da komşuların kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum'da komşular arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Akkent Mahallesi Akken 4. Cadde'de Hayrettin B. (55) ile komşusu Hamdi O. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan Hayrettin B, Hamdi O. ve Can Y. (13) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile çöp konteynerine atılmış satır ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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