Çorum'da komşuların kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da komşular arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Akkent Mahallesi Akken 4. Cadde'de Hayrettin B. (55) ile komşusu Hamdi O. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini satır ve bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan Hayrettin B, Hamdi O. ve Can Y. (13) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile çöp konteynerine atılmış satır ele geçirildi.