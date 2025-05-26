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        Sanat galerisine dönüştürülen okul koridoru sergilere ev sahipliği yapıyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 1,5 yıl süren emeğiyle sanat galerisine dönüştürülen okul koridoru, çeşitli sergi ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:02
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        Sanat galerisine dönüştürülen okul koridoru sergilere ev sahipliği yapıyor
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'da öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 1,5 yıl süren emeğiyle sanat galerisine dönüştürülen okul koridoru, çeşitli sergi ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Görsel sanatlar öğretmenleri Füsun Erden Yılmaz ve Alper Türkyılmaz, okulun birinci katında yer alan, atölyelerin bulunduğu koridorun yeterince kullanılmadığını fark edince bu alanı sanatsal etkinlikler için değerlendirmeye karar verdi.

        Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerin de desteğiyle boyama ve kolaj çalışmalarını tamamlayan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve okul aile birliğinin desteğiyle de sanat galerisi için gerekli olan sergileme ve aydınlatma ünitelerini temin etti.

        Tabandan tavana elden geçirilen ve "Sanat Sokağı" adı verilen koridor, öğretmen ve öğrencilerin emeğiyle sanat galerisine dönüştürüldü.

        Sanat Sokağı'nda öğrenciler tarafından yapılan 73 resmin yer aldığı karma sergi açıldı.

        Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü, öğretmen ve öğrenciler sergiyi gezerek resimleri inceledi.

        Okul Müdürü Mustafa Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koridorda resim, bilgisayar ve edebiyat atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

        Birçok sanatsal etkinliğin düzenlenebileceği bir sanat galerisine sahip olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirten Ünlü, "Koridor atıl durumdayken, sadece duvardan ve koridora açılan kapılardan ibaretken, kapıların üzerine ünlü ressamların resimlerini nakşettik. Ardından resimlerin asılabileceği ray sistemini kurduk. Duvarlara çivi çakmadan, değişimi kolay olan bir sistem kurduk." dedi.

        Koridorun sanat galerisine dönüşmesinde öğretmen ve öğrencilerin yoğun emek harcadığını anlatan Ünlü, diğer okulların da bu koridoru kendi sanatsal etkinliklerinde kullanabileceğini kaydetti.

        - "Burada bütün öğrenciler resimlerini sergileyebilsin diye gerekli çalışmalar yapıldı"

        11. sınıf öğrencisi Betül Uçkun ise Sanat Sokağı'nı oluştururken ve sergiye hazırlanırken çok çalıştıklarını aktardı.

        Işıklandırmayla koridorun sergiye uygun hale geldiğini dile getiren Uçkun, "Burada sergi yapmaya uygun bir ortam yoktu. Burada bütün öğrenciler resimlerini sergileyebilsin diye gerekli çalışmalar yapıldı ve şu an sergiye gayet uygun ortam oluştu." diye konuştu.

        9. sınıf öğrencisi Ada Özcan da koridorun çok güzel olduğunu belirterek, "Okulumu çok seviyorum. Ben sergide yer almadım ama arkadaşlarımın resimleri var. Gerçekten çok güzel çalışmalar var." ifadesini kullandı.

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