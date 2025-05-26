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        Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu tamamlandı

        Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumuna 289 kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:10
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        Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu tamamlandı
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        Çorum'da Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumuna 289 kişi katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PDR Derneği Çorum İl Temsilciliğince, Buhara Kültür Merkezi'nde "Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji" temasıyla düzenlenen sempozyum tamamlandı.

        Sempozyumda 4 konferans ve 2 seminerin yanı sıra 3 akademisyen ve 5 uzmanın katıldığı 2 panel 5 atölye çalışması yapıldı.

        Sempozyuma 289 kişinin katıldığı bildirilen açıklamada, "Psikolojik danışmanların çalıştığı kamu, kurum ve kuruluşlar ile önleyici koruyucu ruh sağlı hizmetlerinin sunulduğu özel sektör alanlarında, kurumların kendi personeline ve paydaşlarına psikolojik danışmanlar aracılığı ile bu hizmetin verilmesi ve erişilebilir kılınarak yaygınlaştırılması, sürekli ulaşılabilir hale getirilmesi önemli olduğu dile getirilerek sempozyum tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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