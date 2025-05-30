Çorum'da engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Çorum'da, engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Çorum'da, engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, G.E. (39) ve M.T. (37), sosyal medya üzerinden tanıştıkları engelli iki kız kardeşe cinsel istismarda bulundu.
Kardeşlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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