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        Çorum'da engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Çorum'da, engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:54
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        Çorum'da engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Çorum'da, engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, G.E. (39) ve M.T. (37), sosyal medya üzerinden tanıştıkları engelli iki kız kardeşe cinsel istismarda bulundu.

        Kardeşlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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