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        Ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan 2 aylık bebek için havalandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:01 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:06
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        Ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan 2 aylık bebek için havalandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobilin dün öğle saatlerinde Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 aylık U.K.L, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinden alınarak ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan anne Elif B.L'nin (35) tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü, babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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