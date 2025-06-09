Çorum'da yedikleri yemekten zehirlenen 3 kişi hastaneye başvurdu

Mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuran 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Filiz Ü. (31), Mehmet Ü. (53) ve Döne N. (78), Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 3. Sokak'taki evlerinde yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.