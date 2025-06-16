Uğurludağ'daki GES'in kapasitesi iki katına çıkarılıyor

İkinci santral için kamulaştırma çalışmalarının bittiğini ve bağlantı anlaşmasının yapıldığını belirten Torun, "Proje kısa süre içerisinde ihaleye çıkılıp yapımına başlanacaktır. Kısa sürede başlayacağımız yaklaşık 1 megavat büyüklüğündeki yeni güneş enerji santrali tüm ilçeye hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Rezi Torun, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da inşa ettikleri 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin yanına aynı kapasiteye sahip ikinci santralin kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Uğurludağ Belediyesinin, mevcut güneş enerjisi santralinin kapasitesini iki katına çıkarmak üzere çalışmaları sürüyor.

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