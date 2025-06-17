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        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:22
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        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

        Kuşçalı köyünde Mustafa Unatoğlu (48) ile babasının amcasının oğlu Mustafa Unatoğlu (60) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 60 yaşındaki Unatoğlu, tabanca ile ateş ederek 48 yaşındaki akrabası Unatoğlu'nu yaraladı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mustafa Unatoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ateş eden Unatoğlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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