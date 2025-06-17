Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Ateş eden Unatoğlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kavgaya dönüşen olayda 60 yaşındaki Unatoğlu, tabanca ile ateş ederek 48 yaşındaki akrabası Unatoğlu'nu yaraladı.

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