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        Görme engelli müzik öğretmeni origami ile görmediği figürlere şekil veriyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Bilge Özel, çevrimiçi eğitimle öğrendiği origami sanatında kendisini geliştirip, hiç görmediği hayvan, çiçek ve geometrik şekilleri üç boyutlu hale getirerek ilk sergisini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:31
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        Görme engelli müzik öğretmeni origami ile görmediği figürlere şekil veriyor
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'da doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Bilge Özel, çevrimiçi eğitimle öğrendiği origami sanatında kendisini geliştirip, hiç görmediği hayvan, çiçek ve geometrik şekilleri üç boyutlu hale getirerek ilk sergisini açtı.

        Görme engeli nedeniyle ilk ve ortaokulu Ankara'daki engellilere yönelik bir okulda tamamlayan Özel, lise eğitimini Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesinde aldı.

        Müzik üzerine yüksel lisans ve doktora da yapan Özel, müzik öğretmeni olarak atandığı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

        Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda öğretmenliğe devam eden Özel, çocukluk yıllarından itibaren kağıt kullanarak bir şeyler ortaya çıkarma hevesinden hareketle, Japon kağıt katlama sanatı olan origamiye yöneldi.

        Yaklaşık 2 yıl çevrimiçi origami eğitimi alan Özel, hiç görmediği onlarca hayvan ve çiçek türü ile geometrik şekilleri yapmayı başardı.

        - "Görsel sanat olduğu için çok zorlanıyorum"

        Özel, iki yıllık eğitim ardından yaptığı çalışmaların yer aldığı ilk kişisel sergisini açtı. Bedesten'de "Kağıttan Sanata Dr. Bilge Özel Origami Sergisi" adıyla açılan sergide Özel, en çok beğendiği çalışmalarını ziyaretçileri ile paylaştı.

        Özel, sergide ayrıca, kendisini müzik eğitimine yönlendiren müzik öğretmeni Hakan Önsöz ile birlikte keman ve piyano dinletisi sundu.

        Bilge Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, origaminin görsel sanat olmasına karşın kağıtlarla görme problemini aştığını söyledi.

        Origami sanatçısı Atilla Yurtkul'dan çevrimiçi eğitim aldığını belirten Özel, "Origami internette, kitaplarda diyagramlarda anlatılıyor. Diyagramları görme şansım olmadığı için bir modeli ya dokunarak yapmam lazım ya birinin bana katlama adımlarını tarif etmesi lazım. Atilla hocam bu konuda bana çok yardımcı oluyor." dedi.

        Çocukluk yıllarından itibaren kağıt katlayarak bir şeyler yapmaya hevesli olduğunu belirten Özel, "Origaminin nasıl bir sanat dalı olduğunu merak ediyordum. Bir arkadaşım vasıtasıyla origami hocamla tanıştım ve başladım. İki yıldır ders alıyorum. Hocam bana uzaktan 'şu köşeyi buraya katla, kenarını bu şekilde tut' şeklinde tarif ediyor ve ben de yapıyorum. Elbette bu çok zor. Yan yana olsak birçok şeyi daha kolay yaparız. Görsel sanat olduğu için çok zorlanıyorum." diye konuştu.

        Özel, origaminin dünyada yaygın bir sanat dalı olduğuna işaret ederek, "İspanya, İngiltere, Amerika ve Japonya gibi ülkelerde çok yaygın. Origami ayrıca birçok alana ilham veriyor. Uzay teknolojileri, nanoteknoloji, tıp, moda endüstrisi gibi çok çeşitli alan, origamiden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Hayalimde gül böceği vardı, onu tasarladım"

        Origaminin kendisine de çok iyi geldiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

        "Origaminin bana çok faydası var. Ben hayalimdeki modeli tasarlayabiliyorum. Mesela hayalimde gül böceği vardı, onu tasarladım. Origami bana da çok ilham veriyor ve sınırsız bir sanat dalı. Bunu keşfetmeyi seviyorum. Bu sabır, el becerisi, mücadele gerektiren bir sanat. Bazen öyle bir model, katlama oluyor ki bazen bir katlama üzerinde 45 dakika uğraşmanız gerekebiliyor. O kadar zor ve sabır gerektiren bir iş. Ben de sonuca ulaşmayı seviyorum. Beni sonuca götürecek her türlü yolu deniyorum ve sonunda da başarıyorum, mutluyum."

        Özel, yaptıklarını insanlarla paylaşmak istediği için sergi açtığını, bir kişiye bile ilham verebilirse kendisini çok daha mutlu hissedeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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