Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar'da Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında Hadis Ezberleme Yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar'da Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında Hadis Ezberleme Yarışması yapıldı.

        Oğuzlar İlçe Müftülüğü ve Edep Platformunca Oğuzlar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler dini bilgilerini yarıştırdı.

        Yarışmaya Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Galip Karanfil, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurum amirleri öğrenciler ve veliler katıldı.

        Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Yelkenci, Çorum'da Öğretmen Akademileri kapanış programına...
        Bakan Yardımcısı Yelkenci, Çorum'da Öğretmen Akademileri kapanış programına...
        Çorum'da keneden 1 kişi öldü
        Çorum'da keneden 1 kişi öldü
        Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Görme engelli müzik öğretmeni origami ile görmediği figürlere şekil veriyor
        Görme engelli müzik öğretmeni origami ile görmediği figürlere şekil veriyor
        MEB'in musiki yarışmasında Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İHL birinci oldu
        MEB'in musiki yarışmasında Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İHL birinci oldu
        Çorum'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
        Çorum'da çıkan samanlık yangını söndürüldü