Oğuzlar'da Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında Hadis Ezberleme Yarışması yapıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında Hadis Ezberleme Yarışması yapıldı.
Oğuzlar İlçe Müftülüğü ve Edep Platformunca Oğuzlar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler dini bilgilerini yarıştırdı.
Yarışmaya Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Galip Karanfil, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurum amirleri öğrenciler ve veliler katıldı.
Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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