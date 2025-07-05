Çorum'da yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedavi edilecek
Çorum'un Osmancık ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedavi altına alındı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedavi altına alındı.
Gürleyik Mahallesi'nde leyleğin yuvasından bir evin bahçesine düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı leylek, Osmancık Belediyesi tarafından koruma altına alındı.
Leylek, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacak.
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