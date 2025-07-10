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        Çorum'da halk otobüsü sürücüsünün geriye kayan panelvanı durdurması kamerada

        Çorum'da bir halk otobüsü sürücüsünün, içinde sürücü bulunmayan ve caddede geri giden panelvanı durdurması, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:41
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        Çorum'da halk otobüsü sürücüsünün geriye kayan panelvanı durdurması kamerada
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        Çorum'da bir halk otobüsü sürücüsünün, içinde sürücü bulunmayan ve caddede geri giden panelvanı durdurması, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Mimar Sinan-Buharaevler hattında çalışan Çorum Belediyesi halk otobüsünün sürücüsü Kenan Şimşek, Mimar Sinan Mahallesi 1. Cadde'de seyrettiği sırada bir panelvanın içinde sürücünün bulunmadığını ve aracın geriye doğru gittiğini fark etti.

        Bunun üzerine durdurduğu otobüsten inen Şimşek, panelvanın yanına gittiğinde kapılarının kilitli olduğunu fark etti. Aracı tutarak ilerlemesini engelleyen Şimşek, vatandaşların da yardımıyla tekerine takoz koyarak panelvanı sabitledi.

        Şimşek, daha sonra kullandığı otobüse binerek yoluna devam etti.

        Öte yandan yaşananlar, otobüsün kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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