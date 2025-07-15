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        Çorum'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:14
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        Çorum'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Büyük Ekmekçi köyünde henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı.

        Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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