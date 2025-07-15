Çorum'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Ekmekçi köyünde henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı.

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