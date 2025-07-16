Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak'taki binanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Sema Nur Yıldırım yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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