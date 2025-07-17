Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.

        Enes E. idaresindeki 06 KG 150 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban B'nin (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı
        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
        Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
        Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Boğazkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Boğazkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı
        Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı
        Kargı'da "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Kargı'da "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Çorum'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Çorum'da tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü