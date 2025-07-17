Çorum'da otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.
Enes E. idaresindeki 06 KG 150 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban B'nin (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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