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        Osmancık'ta 5. etap toplu konutların temeli atıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde TOKİ 5. Etap konut ve iş yerlerinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:50
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        Osmancık'ta 5. etap toplu konutların temeli atıldı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde TOKİ 5. Etap konut ve iş yerlerinin temeli atıldı.

        14 Mart'ta düzenlenen ihalenin ardından yüklenici firma, Gürleyik Mahallesi'ndeki alanda 236 konut ve 4 iş yerini inşa etmek üzere çalışmalara başladı.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, şantiye alanını ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Gelgör, konutların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "TOKİ 5. Etap kapsamında Gürleyik Mahallemize 236 konut ve 4 iş yeri kazandıracak proje, ilçemizin büyümesine ve konut ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu değerli yatırımın Osmancık'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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