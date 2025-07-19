Çorum'da usulsüz çakar kullanılan aracın sürücüsü ve sahibine para cezası

Sürücü Yıldız U. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanma" suçundan 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tampon ve arka camda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne ve sahibine 138 bin 172'şer lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.