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        Çorum'da usulsüz çakar kullanılan aracın sürücüsü ve sahibine para cezası

        Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne ve sahibine 138 bin 172'şer lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:32
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        Çorum'da usulsüz çakar kullanılan aracın sürücüsü ve sahibine para cezası
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        Çorum'un Alaca ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne ve sahibine 138 bin 172'şer lira ceza kesildi.

        İlçe merkezinde usulsüz çakar kullanıldığı ihbarı üzerine 06 EHM 128 plakalı araç, polis ekiplerince Zile Caddesi'nde durduruldu.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tampon ve arka camda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

        Sürücü Yıldız U. ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanma" suçundan 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken araç ise 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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