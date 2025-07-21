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        Çorum'da Baltacı Mehmed Paşa için anıt mezar yapıldı

        Osmanlı Devleti'nde iki kez sadrazamlık yapan Baltacı Mehmed Paşa için doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde anıt mezar inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:27
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        Çorum'da Baltacı Mehmed Paşa için anıt mezar yapıldı
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        Osmanlı Devleti'nde iki kez sadrazamlık yapan Baltacı Mehmed Paşa için doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde anıt mezar inşa edildi.

        Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfının Çiftlikler Mahallesi'ndeki arazisinde inşa edilen anıt mezar törenle açıldı.

        Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, törende yaptığı konuşmada, Baltacı Mehmed Paşa'nın Osmancık'ın önemli bir değeri olduğunu belirterek, anıt mezarla bu önemli değerin yaşatılacağını söyledi.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Osmancık'ta dünyaya gelen Baltacı Mehmed Paşa'nın Osmanlı Devleti'nde valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulunan önemli bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

        Gelgör, Baltacı Mehmed Paşa'nın anıt mezarının ilçeye kazandırmasından ötürü Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Bilal Çevrim'e teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından davetliler anıt mezarı ziyaret etti, Baltacı Mehmed Paşa'nın ruhu için dua okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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