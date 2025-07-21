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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:45
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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
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        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 14-21 Temmuz'da çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışma kapsamında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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