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        Çorum'da bacağının üstünden traktör geçen kişi yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde traktörünün hareket etmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:07
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        Çorum'da bacağının üstünden traktör geçen kişi yaralandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde traktörünün hareket etmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Hüseyin K. (66), Fatih Mahallesi Lise Caddesi'ndeki evinin önünde fren ayarı yaptığı sırada aniden hareket eden 19 EL 387 plakalı traktörün, bacağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin K, buradaki müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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