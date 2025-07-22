Çorum'da bacağının üstünden traktör geçen kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin K. (66), Fatih Mahallesi Lise Caddesi'ndeki evinin önünde fren ayarı yaptığı sırada aniden hareket eden 19 EL 387 plakalı traktörün, bacağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

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