Çorum'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

Bu sırada ev sahibi Mahmudov da kız arkadaşının evde olabileceği düşüncesiyle itfaiyenin merdiveninden tırmanarak daireye girmeye çalıştı.

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta 4 katlı binanın Azerbaycan uyruklu Ariz Mahmudov'un (25) yaşadığı son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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