Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada sürücüler Ömer Y. ve Enes K. ile 06 CZV 618 plakalı araçta bulunan Muhammet A. K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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