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        Çorum'da çatı ustasının başına leyleğin konması cep telefonu kamerasında

        Çorum'un Bayat ilçesinde çatı ustasının çalıştığı sırada başına leyleğin konması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:54
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        Çorum'da çatı ustasının başına leyleğin konması cep telefonu kamerasında
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        Çorum'un Bayat ilçesinde çatı ustasının çalıştığı sırada başına leyleğin konması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Eskialibey köyünde çatı ustası Cengiz İpek, Zeynel Kahveci'ye ait evin sundurmasında çalıştığı sırada başına leylek kondu. Kahveci, leyleğin İpek'in başına konduğu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        İpek, AA muhabirine, çalışırken şapka taktığını anlatarak, "Çatıya kiremit döşerken leylek geldi tepeme kondu. Hayvanı korkutmamak için hiç kıpırdamadım, bekledim. Leylek başımda biraz durdu, sonra uçtu gitti. Hava sıcak olduğu için başımdaki fötr şapkaya mı geldi bilmiyorum." dedi.

        Arkadaşlarının kendisine "Başına talih kuşu kondu." diye espri yaptığını dile getiren İpek, şöyle konuştu:

        "Ben keserle çalışan bir kişiyim, şans oyunlarına karşıyım ama belki olabilir. Leylek gelip bir insanın başına konmaz. Leylek tepeme konunca kendi kendime gururlandım. Belki geri gelir, tekrar konar diye hiç kıpırdamadım. İnsan duygusallaşıyor, bu bir hayvan neticede. Havada uçan kuş geliyor, tepene konuyor."

        Kahveci ise leyleğin İpek'in başına konduğunu görünce cep telefonuyla kayıt yaptıklarını anlatarak, "Güzel bir anı oldu. Cengiz ustanın başına talih kuşu kondu. Cengiz ustaya 'Artık sana güç yetmez, köşeyi dönersin.' diye şaka yaptık." ifadelerini kullandı.

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