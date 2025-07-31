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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:03
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Süleyman T. (74) idaresindeki 19 LU 198 plakalı traktör, Bağdatlı köyünde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktör altında kalan sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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