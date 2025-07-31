Sungurlu Belediyesi orman yangınlarına karşı 1071 fidan dikecek

Sungurlu Belediyesi, orman yangınlarına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla 1071 fidanı toprakla buluşturacak.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınları konusunda vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Orman yangınlarının sadece doğayı değil, geleceği de tehdit ettiğini belirten Dere, cam şişelerin ve izmaritlerin rastgele atılmaması, piknik ateşlerinin kontrol altında tutulması ve anız yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de son dönemde büyük orman yangınları yaşandığını hatırlatan Dere, "Yeşil vatanı hep birlikte koruyup yaşatmak ve son günlerde hepimizin ciğerini yakan orman yangınlarındaki yaralarımızı bir nebze de olsa onarmak amacıyla Sungurlu Hatıra Ormanımıza, bu toprakları vatan ettiğimiz tarihi simgelemesi açısından 1071 fidan dikeceğiz." ifadesini kullandı.