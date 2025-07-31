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        Çorum Belediyesi su tüketiminin rekor kırdığı kentte vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı

        Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:36
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        Çorum Belediyesi su tüketiminin rekor kırdığı kentte vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı
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        Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, temmuzda günlük su tüketim ortalamasının 71 bin 200 metreküpe çıkarak, son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

        Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle, kentin su ihtiyacının karşılandığı 4 ana barajda doluluk oranının beklenenin altında kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hatap Barajı'nda su seviyesi yüzde 77,38 azalarak 1 milyon 247 bin metreküpten 282 bin metreküpe geriledi. Koçhisar Barajı'nda yüzde 57,47 azalışla 7 milyon 37 bin metreküpten 2 milyon 993 bin metreküpe düştü. Yeni Hayat Barajı'nda yüzde 4,29'luk azalış yaşanırken, doluluk 4 milyon 890 bin metreküpten 4 milyon 680 bin metreküpe indi. Çomar Barajı'nda ise yüzde 13,55'lik düşüşle su seviyesi 4 milyon 344 bin metreküpten 3 milyon 756 bin metreküpe geriledi."

        Kuraklık riskinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşlar suyu daha bilinçli ve tasarruflu kullanmaları konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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