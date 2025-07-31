Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesinde stratejik sektörler için parça üretebilen cihaz geliştirildi

        Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim yapabilen cihaz geliştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesinde stratejik sektörler için parça üretebilen cihaz geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim yapabilen cihaz geliştirildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen proje kapsamında, kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim sunan "Tel Ark Eklemeli İmalat" (TAEİ) süreçlerine ilişkin bilgisayar destekli simülasyon modelleri geliştirildi.

        TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde çok sayıda sensörle donatılmış, 5 eksenli ve özgün TAEİ cihazı, üniversite bünyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlandı.

        Cihazla savunma, havacılık ve biyomedikal gibi kritik sektörlere hızlı, ekonomik ve üstün özelliklere sahip parçaların üretimi mümkün olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, metal eklemeli imalat teknolojilerinin özellikle son yıllarda savunma, havacılık ve biyomedikal sektörlerinde yaygın kullanılmaya başlandığını bildirdi.

        Bu teknoloji kullanılarak kalıp maliyetine gerek duyulmadan ürün prototiplerinin hızlı üretildiğini vurgulayan Baykasoğlu, "Projede metal eklemeli imalat teknolojilerinin önemli bir türü olan tel ark eklemeli imalat süreçlerinin modellenmesine yönelik benzetim modelleri geliştirildi. Bu benzetim modellerinin doğrulanması aşamasında elektronik, mekanik ve yazılımsal tüm bileşenlerinin Hitit Üniversitesinde geliştirildiği bir cihaz üretildi." ifadelerini kullandı.

        Proje ekibinden Doç. Dr. Öncü Akyıldız ise çalışmayla savunma, havacılık ve biyomedikal gibi farklı sektörlere hitap eden üstün özellikli alaşımların geliştirilebileceğini, kritik öneme sahip sektörlere yönelik parçaların hızlı, ekonomik ve üstün özelliklere sahip üretimine olanak sağlanacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Ters dönen otomobilinde ölü bulunan Samet'in babası: Oğlum cinayete kurban...
        Ters dönen otomobilinde ölü bulunan Samet'in babası: Oğlum cinayete kurban...
        Çorum'da tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Çorum'da tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini anlatan eserler Boğazköy Müzes...
        Demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini anlatan eserler Boğazköy Müzes...
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çorum'da konuştu:
        Bakan Kacır: Yatırımların Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi ga...
        Bakan Kacır: Yatırımların Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi ga...