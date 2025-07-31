Çorum'da pompalı tüfekle ateş açılan dairede hasar oluştu

Kaçan zanlıların yakalanması için polislerce yapılan çalışmalar sürüyor.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Cadde'de 3 katlı binanın birinci katındaki daireye pompalı tüfekle ateş açan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler kaçtı.

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