Osmancık'ta öğrenciler itfaiyecilik mesleğini deneyimledi

Ziyarette öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, yangından korunma yöntemleri ve itfaiyecilik mesleğinin önemi hakkında bilgi verildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilere araç ve ekipmanlarını tanıttı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

