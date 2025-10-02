Osmancık'ta öğrenciler itfaiyecilik mesleğini deneyimledi
Çorum'un Osmancık ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, yangından korunma yöntemleri ve itfaiyecilik mesleğinin önemi hakkında bilgi verildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilere araç ve ekipmanlarını tanıttı.
Etkinlikte öğrenciler, itfaiyecilerin görevlerini yakından tanıma fırsatı buldu.
İtfaiye Müdürü Ahmet Sami Dibek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin küçük yaşta yangın güvenliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağladığını söyledi.
Ziyaret, öğrencilerin itfaiye binasını gezmeleri ile sona erdi.
