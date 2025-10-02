İskilip Kaymakamı Polat'tan yaşlılara ziyaret

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Polat, ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Yaşlı bireylerin toplum açısından önemine dikkati çeken Polat, "Hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, sevgileri ve öğütleriyle bizlere rehber olan büyüklerimiz, toplumumuzun en değerli hazineleridir. Onlara duyduğumuz saygı ve sevgi, geçmişe olan vefamızın ve geleceğe olan borcumuzun ifadesidir. Başımızın tacı büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Seydi Tabur da katıldı.