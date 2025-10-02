Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip Kaymakamı Polat'tan yaşlılara ziyaret

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:32 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:32
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Polat, ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

        Yaşlı bireylerin toplum açısından önemine dikkati çeken Polat, "Hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, sevgileri ve öğütleriyle bizlere rehber olan büyüklerimiz, toplumumuzun en değerli hazineleridir. Onlara duyduğumuz saygı ve sevgi, geçmişe olan vefamızın ve geleceğe olan borcumuzun ifadesidir. Başımızın tacı büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Seydi Tabur da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

