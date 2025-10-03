Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 35 öğrenciye çalışma masası hediye edildi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde 35 öğrenciye çalışma masası ve sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:31
        Çorum'da 35 öğrenciye çalışma masası hediye edildi
        Çorum'un Mecitözü ilçesinde 35 öğrenciye çalışma masası ve sandalye hediye edildi.

        Mecitözü Kaymakamlığınca ilçede eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla proje başlatıldı.

        Proje kapsamında Kaymakamlıkça tedarik edilen çalışma masası ve sandalyelerin dağıtımına başlandı.

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, ilçedeki 35 öğrenciye çalışma masası ve sandalye dağıtıldığını söyledi.

        Nayman, "İlçemizde eğitime destek amacıyla bir adım daha attık. Öncelikli olarak ekonomik imkanları yetersiz ve ders çalışma ortamı olmayan öğrencilerimize ulaşılması hedeflendi. Masa ve sandalye dağıtımımızı tamamlayarak öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almasına katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın başarısı hepimizin ortak geleceğidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

