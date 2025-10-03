Veteriner hekim ücretsiz mama dağıttı

Çorum'un Kargı ilçesinde hizmet veren veteriner hekim Sinan Aslan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Kliniğinin önünde ücretsiz mama dağıtan Aslan, vatandaşlara sahipsiz hayvanları sahiplenme ve yaşam haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Aslan, AA muhabirine, Hayvanları Koruma Günü'nün sadece bir farkındalık günü değil, onların her zaman korunmaya ihtiyaç duyduğunu hatırlatan önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın en büyük ihtiyacı beslenme ve barınmadır. Bugün burada ücretsiz mama dağıtarak hem onların karnını doyurmak hem de halkımızı bu konuda bilinçlendirmek istedik. Unutmayalım ki hayvanlar bize emanet edilen canlardır, onlara sahip çıkmak insanlık görevimizdir." dedi.