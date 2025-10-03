Çorum'da 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum'da 8 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kale Mahallesi'ndeki Eti Lisesi'nde öğrenim gören 8 öğrenci, bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma rahatsızlıkları yaşadı.
Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
