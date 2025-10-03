Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:16
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin

        Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Hilmi Şengül (Dk. 75 Caner Osmanpaşa), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Aleksic (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Samudio, Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Atakan Cangöz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Eze)

        Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Herelle, Ada İbik, Yusuf Talum, Cissokho (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Toure (Dk. 82 Yunus Emre Yüce), Benrahou (Dk. 46 Muhammet Kirpit), Lindaeth, Diony

        Goller: Dk. 8 Dk. 39, Samudio, Dk. 30 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 66 Toure (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Cishokko, Dk. 38 Bartu Göçmen, Dk. 72 Toure (Manisa FK), Dk. 90+4 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)

        ÇORUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

