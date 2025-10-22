Çorum'da 2025 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Çorum'da 2025 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte kamu kurum ve kuruluşları tarafından 427 yatırım projesinin yürütüldüğünü belirtti. Bu projelerin toplam bedelinin 124 milyar 387 milyon lira olduğunu aktaran Çalgan, 2025 yılı 3. dönem itibarıyla harcama tutarının 15 milyar 274 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Çalgan, 2025 yılı üçüncü izleme dönemi harcama oranlarının önceki dönemlere kıyasla yükseldiğini ifade etti.

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar, toplantıda yaptığı sunumda, Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun toplam uzunluğunun 62 kilometre olduğunu, bunun 35 kilometresinin Çorum sınırları içinde yer aldığını söyledi. 2025 yılı hedeflerinin 6,3 kilometre olduğunu belirten Başpınar, bunun 4,2 kilometresinin bölünmüş yol olarak tamamlandığını, 1,9 kilometresinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Başpınar, 2023-2024 yılları arasında toplam 50 milyar 862 milyon lira harcama yapıldığını, 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar 488 milyon liralık ek harcamayla toplam tutarın 52 milyar 350 milyon liraya ulaşmasının planlandığını bildirdi. Devam eden projelerin toplam bedelinin ise 28 milyar lira olduğunu ifade etti.