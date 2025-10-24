Çorum'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum'da yol kenarındaki çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Necati Şentürk (22) idaresindeki 19 AEY 976 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı’nda, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.
