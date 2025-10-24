Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'daki okullarda Filistin halkı yararına kermesler açıldı

        Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bütün okullarda geliri Filistin halkına bağışlanmak üzere kermesler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'daki okullarda Filistin halkı yararına kermesler açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bütün okullarda geliri Filistin halkına bağışlanmak üzere kermesler düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen program kapsamında okullarda öğrencilere İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım ve Filistin halkının yaşadığı mağduriyet anlatıldı.

        Ardından Filistin halkına yardım etmek amacıyla kermesler düzenleneceği belirtilerek, öğrencilerden evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp okula gitmeleri istendi.

        Kentteki her okulun bahçesinde kurulan stantlarda yiyecek, içecek, kırtasiye malzemeleri ve giyecekler satışa çıkarıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 23 Nisan Ortaokulu'nda açılan kermesi ziyaret etti.

        Aşgın, burada alışveriş yaptı.

        Vali Yardımcısı Yeşilmen, gazetecilere, Çorum'daki okullarda zulüm altındaki Gazze'de yaşayan insanlarla güzel bir dayanışma örneği gösterildiğini söyledi.

        Yeşilmen, "Bu program yardımlaşmanın da ötesinde Türk milletinin yüce gönüllülüğünü, mazlum coğrafyalara hamiliğini gösterdi. Bu proje ilimizde tüm okullarda uygulandı. Tüm çocuklarımız aileleriyle Gazzeli çocukların gülüşüne vesile olmak, Gazze'deki annelerin dualarında yer almak üzere ellerinden geleni yaptı." dedi.

        Çağlar da Bakanlığın tavsiyesi üzerine kentteki okullarda 4 gün boyunca kermesler düzenleneceğini anlattı.

        Kermeslerde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, okul aile birliklerinin, veli ve öğrencilerin güzel bir işbirliği yaptığını dile getiren Çağlar, "Okullarımızda Gazze'ye, Filistin'e yardım amaçlı kermesler düzenliyoruz. Amacımız Gazze'nin acısını yüreğinde taşıyan evlatlarımızı, ailelerimizi görmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak. İlçeler dahil tüm okullarda etkinlik yapıyoruz. Veliler çok ciddi destekliyor. Önemli olan Gazze'deki çocuğun yaşam hakkına sahip çıkan Çorumlu gençleri görmek." diye konuştu.

        23 Nisan Ortaokulu Müdürü Rıdvan Çiçek ise "Gazze için 23 Nisan Ortaokulu Seferber" adı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Kermesin yanı sıra okulda "Gazze'de çocuk olmak" başlıklı resim, şiir ve mektup yarışmaları ve konferanslar düzenlediklerini bildiren Çiçek, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye iletilmek üzere AFAD'a teslim edileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da Ev Hemodiyalizi Ünitesinde 10. grup hasta sınavı yapıldı
        Çorum'da Ev Hemodiyalizi Ünitesinde 10. grup hasta sınavı yapıldı
        Çorum'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Çorum'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Çorum'da "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İdari Tarihimizin Gelişim Süreci" kon...
        Çorum'da "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İdari Tarihimizin Gelişim Süreci" kon...
        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı
        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı
        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı
        Arkeoloji merakıyla ikinci meslekleri için üniversiteli oldular
        Arkeoloji merakıyla ikinci meslekleri için üniversiteli oldular